В Электростали мужчину признали виновным в совращении детей

В Электростали вынесен обвинительный приговор мужчине, совершившему противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет Московской области .

По данным следствия, собранные доказательства следственным отделом ГСУ СК России по Московской области в городе Электросталь признаны судом убедительными для осуждения 34-летнего мужчины. В итоге его вина доказана в совершении преступлений, посягающих на половую неприкосновенность дочери своей жены.

Предварительно установлено, что с января 2020 года по май 2024 года мужчина систематически совершал преступные действия сексуального характера по отношению к дочери супруги.

В ходе следственных мероприятий были проведены допросы, осмотры, получены экспертные заключения. Доказательства, собранные по уголовному делу, и результаты судебных экспертиз стали основой для обвинительного заключения.

На основе предоставленных следователем доказательств было сформировано обвинение. Суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данный приговор еще не вступил в законную силу.

