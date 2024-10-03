В Екатеринбурге загорелась исправительная колония № 10

сегодня в 18:17

Пожар произошел в исправительной колонии № 10 на улице Монтерской в Екатеринбурге, сообщает SHOT .

По предварительным данным, возгорание возникло в пожарном депо, которое находится на территории ИК. Сотрудников депо эвакуируют. Отмечается, что в их обязанности не входит тушение пожаров.

Огонь распространился на площади 400 «квадратов». Заключенных, которых в колонии около 1,5 тыс., перевели в безопасный блок.

Учреждению 67 лет. Там находится камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха, а также производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели.