В Екатеринбурге суд отменил приговор отцу об изнасиловании 11-летней дочери

В Екатеринбурге Свердловский областной суд отменил приговор мужчине, ранее осужденному на 20 лет за изнасилование и растление 11-летней дочери. Он вышел на свободу, сообщает kp.ru .

«Удалось добиться пересмотра дела. Были выявлены нарушения при ведении дела в суде первой инстанции. Зачем его „катали“ по разным СИЗО страны — непонятно», — заявил брат осужденного.

Мужчину, занимающегося сборкой мебели, задержали в конце июля 2022 года. Его бывшая супруга сообщила в правоохранительные органы о том, что уже после развода их общая дочь подверглась домогательствам. Фигуранта оставили в СИЗО на год, затем отпустили домой.

В конце ноября прошлого года Верх-Исетский городской суд приговорил подозреваемого к 20 годам лишения свободы по 20 пунктам обвинения по статьям «Развратные действия», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».