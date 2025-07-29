В Екатеринбурге после обрушения офисного здания эвакуированы более 20 человек

Из обрушенного офисного здания в Екатеринбурге эвакуировано более 20 сотрудников

В Екатеринбурге произошло обрушение трехэтажного офисного здания. Более двадцати сотрудников были эвакуированы, сообщает «Царьград» .

Для выяснения обстоятельств произошедешего на место выехал прокурор Чкаловского района города Игорь Корелов. На данный момент причины, вызвавшие обрушение, не установлены и выясняются.

«Из здания эвакуировано более 20 сотрудников. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — заявили в прокуратуре Свердловской области.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Информация об обрушении оперативно распространилась в СМИ.