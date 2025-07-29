В Екатеринбурге после обрушения офисного здания эвакуированы более 20 человек
Из обрушенного офисного здания в Екатеринбурге эвакуировано более 20 сотрудников
Фото - © МЧС Свердловской области
В Екатеринбурге произошло обрушение трехэтажного офисного здания. Более двадцати сотрудников были эвакуированы, сообщает «Царьград».
Для выяснения обстоятельств произошедешего на место выехал прокурор Чкаловского района города Игорь Корелов. На данный момент причины, вызвавшие обрушение, не установлены и выясняются.
«Из здания эвакуировано более 20 сотрудников. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — заявили в прокуратуре Свердловской области.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Информация об обрушении оперативно распространилась в СМИ.