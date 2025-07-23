В Екатеринбурге мужчина зарезал женщину на первом свидании

Житель Екатеринбурга, которого обвиняют в убийстве женщины, был арестован в Ревде, передает «ФедералПресс» .

Убийство было совершено после интернет-знакомства на первом свидании. После этого мужчина возил труп по городу.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области, в пятницу мужчина назначил свидание местной таксистке. Пьяный ухажер сел на заднее сиденье ее машины, а затем зарезал жертву складным ножом. На ее голове, шее, руках и груди насчитали больше семидесяти ранений.

Преступника задержали в съемной квартире. Мужчина признался в расправе над таксисткой, заявив, что ему «просто пришла в голову мысль убить человека».