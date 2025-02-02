В Екатеринбурге изнасиловавший массажистку экс-вагнеровец попросился на СВО

Екатеринбуржец, экс-вагнеровец Андрей, которого задержали по подозрению в изнасиловании подруги-массажистки, признал свою вину и попросился на спецоперацию, сообщает Е1.ru.

Мужчину обвинила в сексуальном насилии его сожительница.

«Его задержали и скоро повезут на арест. Он все признал и изъявил желание пойти на СВО», — заявил источник.

По его словам, у пострадавшей медики выявили характерные для изнасилования повреждения (трещина, кровотечение, синяки). По данному факту возбуждено дело. В момент преступления мужчина был пьян.

Ранее ему вынесли приговор за зверское убийство. 12 декабря 2020 года в поселке Староуткинск мужчина зарезал и попытался расчленить сожительницу. Он убил ее из-за ревности. Якобы жертва призналась, что изменила с другим, пока он был на работе.