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В Екатеринбурге ищут извращенца, мастурбирующего на улицах перед прохожими

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов ведут поиски мужчины, который мастурбирует в общественных местах, сообщает E1.ru .

Извращенец нападал на женщин в районе Вторчермет и в центральной части города. Известно, что перед самоудовлетворением мужчина предлагал прохожим деньги.

Эксгибиционистом оказался оказался 53-летний инструктор автошколы Вячеслав В. Мужчину узнали экс-коллеги по записям с камер видеонаблюдения.

Курсантки автошкол неоднократно жаловались, что интруктор по вождению Вячеслав приставал к ним прямо на занятиях.

«Здесь по имеющейся информации применима только административная статья за мелкое хулиганство. Скорее всего, мужчина отделается штрафом или арестом на 15 суток», — заявил адвокат Сергей Колосовский.

Юрист добавил, что уголовное наказание за демонстрацию половых органов применяется лишь в случае, если пострадавшим является несовершеннолетний. По административной статье никто даже не будет проводить психиатрическую экспертизу.