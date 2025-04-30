В Екатеринбурге ищут двух бесследно пропавших девушек

В Екатеринбурге Свердловской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают двух бесследно пропавших девушек — 17-летнюю Ксению Шмотину и ее подругу, 15-летнюю Анастасию Петрову. Об этом сообщает Е1.ru .

Согласно ориентировкам, девушки бесследно пропали 23 апреля. Однако мать Ксении Шмотиной сообщила редакции, что ее дочь не приходила домой с 15 апреля.

Женщина обнаружила странности в исчезновении девушки. 15 апреля она пошла гулять и пообещала в 20:00 прибыть домой. После этого пропала.

20 апреля Шмотина написала маме в Telegram, 24 апреля в ВК. Она сказала, что жива и здорова, а также рассказала об отъезде в Омск. Однако у девушек с собой не было сменной одежды, денег и паспортов.

В данный момент Ксения Шмотина, по словам матери, удалилась из всех мессенджеров. Ее мобильный выключен.

В УМВД города считают, что девушки убежали из дома, поскольку подобные случаи с ними уже были.