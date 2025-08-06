В Екатеринбурге активиста жестоко избили за предложение сменить УК

В Екатеринбурге произошло жестокое нападение на местного жителя, который накануне инициировал собрание собственников для смены управляющей компании, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошёл, когда пострадавшего обманным путем выманили из дома — ему поступил заказ на грузоперевозки. На месте его встретили двое в балаклавах, которые использовали перцовый баллончик, после чего избили кастетами и ломом. Третий участник нападения, не скрывавший лица, наблюдал за происходящим.

В результате нападения мужчина с черепно-мозговой травмой, переломами челюсти и носа был госпитализирован в реанимационное отделение.

По последним данным, он передвигается на инвалидной коляске.