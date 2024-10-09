В Краснодарском крае горят склады

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Спасатели локализовали пожар на складах под Ейском

Спасатели локализовали пожар на складах в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарные расчеты МЧС России по Краснодарскому краю и подразделения ГО и ЧС региона локализовали пожар, который охватил площадь в 1 600 кв. метров.

Место происшествия оцепили специалисты экстренных служб.

На месте находятся специальные и экстренные службы,

Специалисты также тушат траву на прилегающей территории, указано в сообщении.

Ранее ведомство назвало фейком информацию о якобы атаках беспилотниками города Ейска.