В Краснодарском крае горят склады
Спасатели локализовали пожар на складах под Ейском
Спасатели локализовали пожар на складах в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожарные расчеты МЧС России по Краснодарскому краю и подразделения ГО и ЧС региона локализовали пожар, который охватил площадь в 1 600 кв. метров.
Место происшествия оцепили специалисты экстренных служб.
На месте находятся специальные и экстренные службы,
Специалисты также тушат траву на прилегающей территории, указано в сообщении.
Ранее ведомство назвало фейком информацию о якобы атаках беспилотниками города Ейска.