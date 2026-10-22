В Дзержинске школьник напал на учителя и устроил ему сотрясение мозга

Инициатором драки между преподавателем и семиклассником в дзержинской школе в Нижегородской области стал ученик. Он первым проявил физическую агрессию в адрес историка, сообщает Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на заявление руководителя департамента образования города.

По предварительной информации, во время учебного процесса подросток вел себя грубо по отношению к 24-летнему педагогу. Затем он подошел к учительскому столу и скинул на пол рабочий компьютер. Вслед за этим школьник набросился на мужчину с кулаками.

Руководство образовательного учреждения задействовало тревожную кнопку для вызова наряда Росгвардии. Известно, что устроивший потасовку подросток ранее уже находился на специализированном профилактическом учете.

Пострадавший учитель, который входил в состав молодежного парламента Дзержинска 12-го созыва, госпитализирован в медицинское учреждение. У него сотрясение головного мозга.

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