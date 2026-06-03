В Дортмунде мужчина сдался после стрельбы и захвата дочерей

В Дортмунде мужчина, открывший стрельбу и укрывшийся с тремя дочерьми, утром сдался полиции. Девочки не пострадали, сообщает «Царьград» .

Все произошло вчера вечером в одном из районов Дортмунда. Мужчина напал на посетителей ресторана и выстрелил в полицейского, после чего скрылся в жилом доме в районе Хехстен.

Злоумышленник забаррикадировался в квартире и взял в заложники трех своих дочерей. Полиция оцепила территорию и начала переговоры.

Рано утром мужчина сдался правоохранительным органам. Девочки не пострадали. После задержания отца сотрудники полиции взяли детей под свою опеку.

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