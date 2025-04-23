В Домодедове загорелась крыша лицея, находящегося на реконструкции
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В лицее № 3 на улице Коломийца в Домодедове, которое, скорее всего, находится на реконструкции, произошел пожар, сообщает «Осторожно, Москва».
В МЧС рассказали, что пожарные выезжали на место ЧП, но огонь удалось ликвидировать до их прибытия.
На видео с места происшествия видно, как от здания поднимается столб дыма.
Ранее возгорание произошло в здании кафе «Хлеб хаус» на Кронштадском бульваре в Москве. Вспыхнули жировые отложения в вытяжке.