сегодня в 10:21

В Домодедове загорелась крыша лицея, находящегося на реконструкции

В лицее № 3 на улице Коломийца в Домодедове, которое, скорее всего, находится на реконструкции, произошел пожар, сообщает «Осторожно, Москва» .

В МЧС рассказали, что пожарные выезжали на место ЧП, но огонь удалось ликвидировать до их прибытия.

На видео с места происшествия видно, как от здания поднимается столб дыма.

Ранее возгорание произошло в здании кафе «Хлеб хаус» на Кронштадском бульваре в Москве. Вспыхнули жировые отложения в вытяжке.