сегодня в 19:13

В Домодедове задержали 6 человек по делу о пытках и вымогательстве

Следователи задержали в Домодедове шестерых подозреваемых в незаконном лишении свободы человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем его смерть, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

По предварительной информации, вечером 31 октября сообщники в лесу около СНТ «Садко» городского округа Чехов удерживали жертву, избивая и требуя вернуть долг. Все происходящее преступники снимали на мобильный телефон.

Когда мужчина потерял сознание, злоумышленники скрылись, оставив жертву в лесу. Через некоторое время он скончался от полученных травм.

Подозреваемых в преступлении задержали в Калужской области. В ближайшее время их доставят в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области. Задержанных допросят.