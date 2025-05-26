В Домодедове осудили брачного афериста, обманувшего женщин на 11,7 млн рублей

Мужчина признан виновным в двух преступлениях по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

С августа 2020 года по март 2022 года Магеррамов познакомился с двумя состоятельными жительницами столицы, с ними у мужчины завязались романтические отношения. Под предлогом трудностей с деньгами, проблем с экс-женой и ребенком, с правоохранителями он убедил москвичек одолжить денег, но возвращать их не намеревался. Всего аферист причинил ущерб на более чем 11,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия житель Саратовской области полностью возместил причиненный женщинам имущественный ущерб. На заседании аферист принес извинения потерпевшим.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу еще не вступил.