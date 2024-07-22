В Домодедове мужчина потребовал от женщины выкуп, угрожая слить интимные фото

Полиция Домодедова задержала мужчину, который требовал от женщины выйти за него замуж или заплатить, угрожая опубликовать в Сети интимные фото, сообщается на официальном сайте подмосковного главка МВД РФ.

По данному делу был задержанный 39-летний житель Саратовской области поставил своей бывшей девушке ультиматум. Она должна была либо выйти за него замуж, уйдя от нынешнего супруга, либо заплатить 1 млн рублей.

В случае ее отказа задержанный грозился опубликовать в Сети интимные фото и видео с участием женщины. Однако она написала заявление в полицию.

Задержали злоумышленника в машине возле торгового центра на Каширском шоссе. Это произошло, когда заявительница передавала ему требуемую сумму выкупа.

После этого вымогателя заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело.