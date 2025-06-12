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В ДНР женщина получила тяжелые ранения при подрыве на противопехотной мине

Жительница Макеевки (ДНР) получила тяжелые ранения при подрыве на противопехотной мине «Лепесток», сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале .

«В Красногвардейском районе Макеевки в результате подрыва на мине ПФМ „Лепесток“ тяжелые ранения получила женщина 1957 года рождения», —отметил он.

Пушилин отметил, что пострадавшей оказывается медицинская помощь.

По его словам, со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» слаженными действиями полностью освободили от противника сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).