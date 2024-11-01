В ДНР освободили Леонидовку

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Российская армия освободила населенный пункт Леонидовка в Донецкой Народной Республике. Ранее ВС России взяли под контроль харьковскую Кругляковку, а также Селидово, Горняк, Добровольное и другие населенные пункты ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Леонидовку освободили силами бойцов российской группировки войск «Центр». Военные этой группы брали под контроль город Селидово, который эксперты называли стратегически важным, а также Цукурино, Горняк и Измайловку.

По данным министерства обороны РФ, армия Украины за неделю потеряла примерно 17 000 военнослужащих на полях всей зоны СВО.

Кроме того, Минобороны также отчиталось о новом ударе по Генштабу ВСУ. «Прилет» пришелся по центру управления беспилотниками.