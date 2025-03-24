В Дмитровском округе Московской области сгорело деревянное здание

Возгорание двухэтажного деревянного здания вблизи парка им. И. А. Лямина произошло в городе Яхрома, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области

Пожар возник в 17 часов 30 минут в воскресенье. В настоящее время огонь локализован.

Дмитровская городская прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.