В Дагестане задержан мужчина, зарезавший друга и попытавшийся сжечь его семью

В Дагестане сотрудники МВД задержали Гасан Алиева, подозреваемого в жестоком убийстве друга и попытке расправы над его семьей, сообщает РЕН ТВ .

По данным следствия, мужчина, находясь в гостях, нанес хозяину дома множественные удары по голове, а затем зарезал его ножом. После этого он ранил жену и дочь погибшего канцелярским ножом в область шеи, уложил их на пол, накрыл одеждой и поджег, рассчитывая на смерть жертв.

Раненым женщине и ребенку чудом удалось выбраться из горящего дома. Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. На допросе он полностью признал свою вину.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

