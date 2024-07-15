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В Дагестане задержали подростка, вступившего в террористическую организацию

В Дагестане 16-летний подросток вступил в запрещенную организацию «Маньяки. Культ убийств»*, его задержали правоохранители, сообщает Baza .

Полиция Каспийска провела обыски в квартире несовершеннолетнего на ул. Гамзатова в ночь на 14 июля. Правоохранители нашли четыре майки с символикой террористической организации и 2 коктейля Молотова.

Также на территории городского стадиона «Труд» полиция обнаружила тайник, принадлежащий задержанному подростку. В нем находились несколько бутылок с зажигательной смесью и подробный план местной школы № 2.

Подростка задержали при участии сотрудников ФСБ. По версии следствия, в запрещенную группировку он вступил в прошлом году, не позднее августа.

Организация «Маньяки. Культ убийств»* была создана на территории Украины. В январе 2023 года Верховный суд РФ признал ее террористической организацией.

*Признана террористической организацией и запрещена в России.