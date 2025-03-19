В Дагестане потушили открытое горение ландшафтного пожара

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Огонь вспыхнул 16 марта в селе Хрюг и распространился на земли лесного фонда. Угроза для населенных пунктов и объектов экономики отсутствует.

С ландшафтным пожаром борются уже четвертые сутки. Труднодоступная местность и невозможность подогнать спецтехнику прямо к очагам возгорания осложняют тушение. По данным на 18 марта, огонь прошел площадь в 22 га.

Чтобы сбить пламя, использовали в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства вручную расчищали местность от сухостоя и лесной подстилки.

Сейчас они проливают отдельные места тления и прокладывают минерализованные полосы. Уже сделано около 2 км таких полос.

На месте работают 150 специалистов МЧС и 17 единиц техники.