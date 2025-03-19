В Дагестане потушили открытое горение ландшафтного пожара
В Ахтынском районе Дагестана удалось ликвидировать открытое горение ландшафтного пожара, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Огонь вспыхнул 16 марта в селе Хрюг и распространился на земли лесного фонда. Угроза для населенных пунктов и объектов экономики отсутствует.
С ландшафтным пожаром борются уже четвертые сутки. Труднодоступная местность и невозможность подогнать спецтехнику прямо к очагам возгорания осложняют тушение. По данным на 18 марта, огонь прошел площадь в 22 га.
Чтобы сбить пламя, использовали в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства вручную расчищали местность от сухостоя и лесной подстилки.
Сейчас они проливают отдельные места тления и прокладывают минерализованные полосы. Уже сделано около 2 км таких полос.
На месте работают 150 специалистов МЧС и 17 единиц техники.