В Дагестане мать посадила дочь на цепь после жалобы на групповое изнасилование

Mash: в Дагестане мать посадила дочь на цепь после жалобы на изнасилование

В дагестанском Кизилюрте 15-летнюю девочку на три дня привязали цепью к батарее. Это сделала ее мать после того, как наследница якобы пожаловалась на групповое изнасилование и «опозорила семью», утверждает Mash Gor .

По информации журналистов, мама и дядя держали девочку на цепи в квартире и почти не кормили. Девочку вызволили после того, как она написала записку с просьбой о помощи и выбросила ее на улицу вместе с пультом от телевизора.

Родственники заявили, что посадили девочку на цепь, потому что она часто сбегает из дома и является «трудным подростком».

«К тому же девочка пожаловалась на групповое изнасилование и на то, что одноклассники склоняют ее к употреблению наркотиков», — добавляет издание.

Девочку увезли в реабилитационный центр. В ситуации разбираются полиция и подразделение по делам несовершеннолетних.