В Чувашии заслуженный педагог задушила внука

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Задушенный бабушкой мальчик из Чувашии предупреждал отца о своей скорой гибели

В Чебоксарах 61-летняя пенсионерка и заслуженный педагог подозревается в убийстве собственного внука. Ранее девятилетний мальчик предупреждал папу, что бабушка хочет с ним расправиться, сообщает kp.ru .

Предполагаемая убийца долгие годы работала в школе и имела спорную репутацию — родители ее учеников жаловались, что женщина распускает руки. Ее неоднократно увольняли, однако восстанавливали из-за нехватки специалистов — фигурантка обучала детей чувашскому языку.

«Внук плохо себя вел. Я знаю, что он вырос бы чудовищем…», — такую фразу, по данным издания, заслуженный педагог произнесла на допросе после убийства внука.

Родственник убитого мальчика заявил, что в последнее время ребенок неоднократно жаловался папе на чрезмерную агрессию и придирчивость со стороны бабушки.

По его словам, недолго до гибели школьник напрямую сказал родителю фразу «мне кажется, бабушка меня скоро убьет».