В Чите ритуальная компания похоронила женщину не на том кладбище

Ритуальная компания в Чите перепутала место захоронения женщины. Ее дочь обнаружила ошибку через 40 дней и потребовала компенсацию через суд, сообщает «Царьград» .

Вместо кладбища Черновского района Читы компанию похоронной процессии привезли в село Черново Колочинского поселения. По данным объединенной пресс-службы судов Забайкальского края, ошибка произошла при копке могилы.

Дочь умершей пояснила суду, что во время похорон не поняла, куда привезли процессию. Ошибку она заметила на 40-й день после церемонии, когда приехала почтить память матери. Компания предложила перезахоронить умершую на Черновском кладбище, но женщина отказалась.

Дочь покойной потребовала 4 миллиона рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично: взыскал с компании 10 тысяч рублей компенсации и 5 тысяч рублей штрафа. Решение обжаловали, теперь дело рассмотрит апелляционный суд.

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