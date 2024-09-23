В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8
В понедельник в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Землетрясение произошло в 35 километрах к северо-востоку от города Кокимбо, где проживает 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 38 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее на западе Аргентины в провинции Сан-Луис зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составило 6 баллов