В Череповце святую воду разливали из чанов с использованными презервативами

Прихожане трех храмов в Череповце неизвестное количество времени получали святую воду из чанов, куда злоумышленник забросил использованные презервативы, сообщает Telegram-канал Baza .

Известно, что использованные контрацептивы нашли на дне чана, когда в нем закончилась вода. На всякий случай служители церквей проверили и другие емкости. В двух из них также обнаружили неприятную находку.

Сколько людей получили святую воду из загрязненных емкостей, неизвестно. Установлено, что это произошло еще до Светлой Пасхи. Емкости со святой водой в храме Рождества Христова, Воскресенском соборе и Кафедральном соборе преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких стояли без охраны.

Теперь чаны с водой в череповецких храмах закрыты на замок. Известно, что злоумышленника уже нашли и направили на лечение в психоневрологический диспансер.

Ранее к ответственности за осквернение иконы привлекли трэш-блогера. Надругательства над святыней он снял на видео, которое попало в Сеть.