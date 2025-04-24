В чем мать родила: голая женщина грелась на солнышке в центре Новосибирска

Telegram-канал «Экстренный НСК» опубликовал видео, на котором запечатлена первая весенняя «нимфа», отдыхающая под апрельским солнцем в центре Новосибирска.

Житель города увидели абсолютно голую женщину, которая принимала солнечные ванны на площади Ленина.

После короткого отдыха женщина, не обращая внимания на окружающих, направилась по своим делам, однако при этом издавала странные крики.

Вскоре ее задержали сотрудники ППС, которые вызвали скорую помощь. Обнаженную женщину забрала специальная бригада.