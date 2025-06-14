В челябинскую тату-студию жены подозреваемого в атаке БПЛА приходили из ФСБ

Силовики приходили в тату-салон в центре Челябинска, принадлежащий супруге Артема Тимофеева*, который, возможно, причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, сообщает РИА Новости .

«На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ», — заявила работница соседнего со студией офиса.

Тату-студия «Мастерская 9099» находится на 5-м этаже офисного здания в центре Челябинска. Мастерская начала работу в конце 2023 году. Среди мастеров и сама Екатерина Тимофеева*. В настоящее время тату-студия закрыта.

1 июня ВСУ устроили теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях из-за БПЛА загорелись несколько единиц авиатехники.

В организации нападения на авиабазу подозреваются 37-летний Артем Тимофеев* и его супруга Екатерина*. Их объявили в розыск. В 2014 году мужчина также публиковал фотографии с Майдана в Киеве, где он выражал поддержку госперевороту на Украине.

* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов