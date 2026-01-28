сегодня в 22:10

В Челябинской области в колодце обнаружили тело девятилетнего школьника

Пропавшего девятилетнего мальчика нашли мертвым в колодце в городе Нязепетровске Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Школьник перестал выходить на связь с родителями днем 28 января сразу после окончания уроков. В ходе экстренных поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водопроводном колодце, расположенном на открытой местности по улице Южной.

По факту гибели несовершеннолетнего следователь уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей», — подчеркнули в ведомстве.

