В Челябинской области мужчина до полусмерти избил знакомую, отказавшую в сексе

Baza: в Троицке мужчина до полусмерти изил девушку за отказ в интимной близости

В Челябинской области 37-летний местный житель до полусмерти избил новую знакомую, которая отказала ему в интимной близости после совместного отдыха в баре, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в Троицке. Дмитрий и Юля познакомились в баре, где девушка проводила вечер в компании друзей. Диму она знала благодаря их общей знакомой. Ближе к утру вечеринка закончилась и девушка планировала заказать такси до дома, но планы спутал разрядившийся телефон.

Дмитрий любезно предложил Юле зайти к нему домой и зарядить смартфон, чтобы вызвать такси. Она согласилась, но, зайдя в квартиру, Дмитрий начал приставать к девушке.

Пострадавшая рассказала, что отказ от близости привел хозяина квартиры в ярость и он целый час избивал Юлю. Спасли девушку соседи, которые услышали шум. Затем девушке удалось добраться до подруги, которая вызвала полицию и скорую помощь.

Правоохранительные органы задержали Дмитрия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время девушка продолжает лечение.