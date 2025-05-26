В Челябинске таксист задушил 24-летнюю пассажирку и закопал ее в лесу

В Челябинске задержали 36-летнего водителя такси, которого обвиняют в убийстве 24-летней пассажирки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Согласно данным следствия, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже своей 24-летней дочери. Девушка не выходила на связь и не появлялась на работе.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили последнее местонахождение пропавшей и зафиксировали ее отъезд на такси от одного из заведений. В ходе поездки между таксистом и пассажиркой возник конфликт, в результате которого мужчина остановил машину около автобусной остановки «ЗАО Пластик» и задушил девушку.

Затем водитель такси попытался сокрыть совершенное преступление: вывез тело убитой в труднодоступную лесную местность и закопал его.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту предъявлено обвинение. В настоящее время следователем решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.