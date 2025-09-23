В Челябинске подростки запустили ракетницу в лицо сверстнику во время ссоры

В Челябинске подростки во время ссоры запустили ракетницу в лицо сверстнику. Мальчик получил контузию глаза и может ослепнуть, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел вечером 21 сентября. По словам матери пострадавшего Ирины, ее сын Андрей гулял по улице Южноуральской. Затем к нему подошли четверо знакомых и предложили «поговорить». Один из них достал ракетницу и выстрелил Андрею в лицо. Полгода назад между Андреем и одним из нападавших произошла ссора, но тогда конфликт удалось уладить мирным путем.

Женщина отметила, Андрей получил контузию глаза и ожоги, после чего ему была проведена операция. Мальчик потерял брови и ресницы. Из-за обширного кровоизлияния в сетчатку специалисты не могут точно определить состояние глазного яблока.

«Пока врачи ничего не могут сказать, нижнее веко ему собирали на леску. Его сильно изуродовали. Но никто не дает гарантии, что у Андрея будет зрение. А сын только поступил в колледж. Он (стрелок — ред.) сломал моему ребенку жизнь», — добавила Ирина.

В полиции Ирине не предоставляют информацию о ходе расследования. Она утверждает, что мать нападавшего так и не принесла извинения. Сам виновный в объяснительной указал, что хотел лишь «напугать» и «проучить» Андрея. СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

