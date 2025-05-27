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В Челябинске МЧС тушат крупный пожар с четырьмя горящими грузовиками

В Челябинске 27 мая на одной из открытых площадок, где хранились деревянные поддоны и стояли грузовики, вспыхнул пожар. На данный момент спасатели стараются как можно скорее потушить огромную горящую площадь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России .

Предварительно известно, что в промзоне на территории Челябинска горят деревянные поддоны и четыре грузовика. Огнем уже охвачены 800 квадратных метров.

На месте происшествия работают 70 сотрудников личного состава, которые уже задействовали 24 единицы техники.

Информации о пострадавших пока не поступало. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее полностью ликвидировать горение.