В Бурятии застрелили спящую главу села Тунка Таисию Леонтьеву

сегодня в 15:57

В ночь на воскресенье в Тункинском районе Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, сообщает МК .

По предварительной информации, женщину застелил из ружья муж. Трагедия произошла в семейном доме.

20 апреля супруги ходили в гости, а вернувшись домой, поссорились. Леонтьева легла спать, а ее муж взял ружье и выстрелил женщине в голову. Пострадавшая скончалась от полученных ранений на месте.

По факту трагедии ведется следствие. Подозреваемый в убийстве задержан.

Леонтьева возглавляла администрацию села Тунка с 2018 года.