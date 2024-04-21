В Бурятии застрелили спящую главу села Тунка Таисию Леонтьеву
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В ночь на воскресенье в Тункинском районе Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, сообщает МК.
По предварительной информации, женщину застелил из ружья муж. Трагедия произошла в семейном доме.
20 апреля супруги ходили в гости, а вернувшись домой, поссорились. Леонтьева легла спать, а ее муж взял ружье и выстрелил женщине в голову. Пострадавшая скончалась от полученных ранений на месте.
По факту трагедии ведется следствие. Подозреваемый в убийстве задержан.
Леонтьева возглавляла администрацию села Тунка с 2018 года.