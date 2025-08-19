В Бурятии второй день не могут найти собаку ши-тцу, которая «угнала» лодку

В Бурятии в поселке Бараты на Гусином озере пропала собака, которая на моторной лодке на большой скорости умчалась вдаль. Владельцы животного ищут его и водный транспорт вторые сутки, сообщает Mash .

Предварительно известно, что инцидент произошел во время рыбалки. Один из молодых людей решил прокатиться на моторной лодке и взял с собой на борт собаку породы ши-тцу. В какой-то момент мужчина совершил резкий маневр и вылетел за борт в воду, а собака на лодке унеслась вдаль на полном ходу.

В настоящее время хозяева ищут питомца. Поиски идут второй день.

О судьбе мужчины, который упал в воду, ничего не сообщается.