В Бурятии пьяный военный захватил арсенал и начал стрельбу. Есть раненый

В бурятском городе Кяхта пьяный военный, который «числился уклонистом», выломал дверь в оружейную комнату и устроил беспорядочную стрельбу, сообщает Baza . По данным канала, он прострелил ноги рядовому, но позже сдался силовикам.

Происшествие случилось вечером 15 июня. В воинскую часть доставили 48-летнего армейца Алексея. Военнослужащего, «числившегося уклонистом», посадили в кабинет рядом с комнатой хранения оружия (КХО). Под утро армеец выломал двери в КХО, забрал автомат АК-12 и начал стрелять во все стороны.

После случившегося местная полиция объявила план «Эдельвейс», а к месту стрельбы приехало свыше 35 силовиков. К этому времени злоумышленник успел прострелить обе ноги рядовому, который пытался с ним поговорить.

На переговоры к Алексею вышел начальник ОМВД России по Кяхтинскому району. К 11 утра мужчина сдался и покинул арсенал, после чего был задержан.

В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство.

В полиции пока не комментировали информацию Baza.