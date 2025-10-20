В Бурятии эвакуировали замерзших рыбаков с острова
Спасатели эвакуировали с острова на реке Селенга в Бурятии троих замерзших рыбаков на моторной лодке, сообщает РИА Новости.
Оказалось, что мотор лодки запутался в рыболовной сети.
«Неудачная попытка распутать ее привела к тому, что один из рыбаков упал в воду и сильно замерз», — говорится в сообщении.
На место прибыли спасатели. Рыбаков в удовлетворительном состоянии доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Ранее рыбаки на Курилах выловили гигантского тунца, который весит более 280 кг. Стоимость такого «монстра» составляет свыше 1 млн долларов.
