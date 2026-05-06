В Брянской области одновременно горят 17 строений в поселке Вышков

В Злынковском районе Брянской области произошел крупный пожар. В оперативную дежурную часть Главного управления МЧС по региону поступило сообщение о возгорании сразу 17 строений в поселке Вышков на улице Ворошилова, об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, они установили, что огонь охватил 17 строений. Из-за масштаба возгорания силы и средства работали по повышенному рангу пожара.

Спустя некоторое время пожар удалось локализовать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сведений о погибших и раненых не поступало.

Сотрудники МЧС РФ напомнили, что в случае пожара необходимо незамедлительно звонить по телефону «101» или «112».

