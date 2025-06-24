Фото - © Кадр из мультфильма "Медвежонок Винни и его друзья"

В Британии медведи сбежали из вольера и съели недельный запас меда в магазине

В Великобритании два медведя, Миш и Люси, сбежали из вольера парка дикой природы Wildwood Trust. Косолапые направились в магазин, где съели сразу недельный запас меда, сообщает РБК .

После появления медведей в магазине посетителей срочно перевели в безопасное место. При этом представитель парка дикой природы уверяет, что животные не представляют опасности.

«За медведями постоянно следили как на земле, так и с помощью камер видеонаблюдения, пока они спокойно не вернулись в свой вольер и не уснули», — рассказал организатор.

Миш и Люси родом из Албании. Мать бросила малышей в горах. Специалисты несколько раз пытались вернуть медведей в дикую природу, но поняли, что им не выжить. Поэтому животные живут в парке.