В Благовещенске подростки жестоко избили мужчину на проезжей части

В Сети появилось видео, как группа подростков около 10 человек ногами и руками избивали мужчину прямо на проезжей части в Благовещенске. Происшествие произошло на пересечении улиц Калинина и Пролетарской, сообщает Telegram-канал «Благовещенск № 1» .

На опубликованных кадрах видно, что в избиении неизвестного мужчины активное участие принимали четыре человека. Все остальные подростки наблюдали за происходящим.

Один из юношей удерживал жертву, трое других — били его руками и ногами по разным частям тела, в том числе ногой по голове и шее. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили в клаксон и кричали, чтобы подростки отпустили пострадавшего, однако в драку не вмешивались.

В какой-то момент подростки бросили мужчину, которого жестоко избивали. Пострадавший на четвереньках отползал от места происшествия. Что стало причиной конфликта, не уточняется. Местные жители надеются, что правоохранительные органы обратят внимание на ролик и разберутся в обстоятельствах случившегося.

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