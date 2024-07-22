В Благовещенске избили и облили зеленкой девушку за «обман магазина»

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Полиция Благовещенска проверяет видео инцидента с избиением девушки в соцсетях, пишет РИА Новости .

В соцсетях появились кадры, где молодые люди избивают девушку за якобы обман «магазина» на сумму в 300 тысяч рублей.

«В конце видео ей сбривают машинкой волосы, обливают зеленкой и требуют просить прощения», — говорится в публикации агентства со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.

Полицейские ищут участников конфликта, указано в сообщении.