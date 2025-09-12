В бизнес-зале аэропорта Красноярска людей кормят протухшими яйцами с муравьями

Работники кухни бизнес-зала красноярского аэропорта сообщили о серьезных нарушениях санитарных норм при приготовлении пищи для пассажиров. По их информации, посетителям подают блюда из некачественных продуктов, скрембл делают в том числе из протухших яиц с муравьями, сообщает Mash .

Предварительно известно, что на кухне шведского стола используются продукты сомнительного происхождения и качества. Сотрудники утверждают, что мясные изделия поставляются без маркировки, а крупы имеют затхлый запах.

«У меня вчера яйца были с муравьями. Мы их помыли. Я на скрембл смотреть не могла», — рассказала в переписке одна из сотрудниц.

К рассказу девушка приложила фотографии яиц, часть из которых была разбита и покрыта плесенью. И тухлые, и целые яйца хранились в одной ячейке.

Особую тревогу вызывает информация о насекомых в зелени, плесени на овощах. Все это подтверждается соответствующими фотографиями. Антисанитарные условия привели к появлению тараканов на кухне заведения.

