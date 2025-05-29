В Белове двое парней повредили чужую машину из-за обиженной девушки

В Кузбассе будут судить двоих парней, которые намеренно разбили Lada Priora

В Белове Кемеровской области двое парней предстанут перед судом за то, что намеренно руками и ногами били чужой автомобиль марки Lada Priora и нанесли ему существенные повреждения. Злоумышленники уничтожили транспортное средство в попытках защитить честь обиженной девушки, сообщает Сiбдепо .

По данным следствия, происшествие случилось еще в декабре 2024 года. Тогда двое парней намеренно били руками и ногами машину за то, что владелец транспортного средства оскорбил их общую подругу.

«В результате на авто были отломаны зеркала заднего вида, на капоте имелись вмятины, разбиты лобовое стекло и стекла со стороны пассажирских сидений, нарушен порядок внутри салона», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Эксперты оценили нанесенный ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», злоумышленники полностью возместили материальный ущерб владельцу транспорта. Однако парней все равно будут судить. Им грозит до пяти лет лишения свободы.