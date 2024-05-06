В Белоруссии задержали 4 подозреваемых по делу о вербовке Украиной подростков

На территории Белоруссии были задержаны четыре человека по уголовному делу о вербовке Украиной местных подростков, сообщил министр иностранных дел страны Сергей Алейник.

«Буквально недавно <…> была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — рассказал Алейник в интервью РИА Новости.

Он добавил, что по выявленному факту организовано расследование. Действиям фигурантов дается уголовно-процессуальная оценка.

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что любая вербовка антигуманна, а если в этом замешаны дети, то вдвойне. К тому же такая деятельность незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения законодательства большого числа стран.