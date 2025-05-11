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В Белоруссии трактор протаранил поезд с 151 пассажиром

Утром 11 мая в Белоруссии на регулируемом железнодорожном перегоне Кобрин — Городец трактор с ковшом врезался во второй и третий вагоны пассажирского поезда № 676 Брест — Гомель, внутри которого находился 151 пассажир, сообщает «Белорусская железная дорога» в официальном Telegram-канале .

Предварительно известно, что никто из пассажиров поезда не пострадал, но поезд получил механические повреждения двух вагонов.

Также происшествие повлияло на расписание. Пассажирский состав отстал от графика примерно на час.

Белорусская железная дорога со своей стороны делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров до места назначения.

По какой причине трактор врезался в поезд, не уточняется. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.