В Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии

Более 10 сел в Белгородской области остались без света
Происшествия

Более 10 сел в Грайворонском округе Белгородской области остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Без света остаются 13 населенных пунктов.

Устранят последствия аварии после согласования с Минобороны, добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области был введен режим опасности атаки беспилотников.