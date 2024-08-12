В Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии
Более 10 сел в Белгородской области остались без света
Более 10 сел в Грайворонском округе Белгородской области остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Без света остаются 13 населенных пунктов.
Устранят последствия аварии после согласования с Минобороны, добавил Гладков.
Ранее в Белгородской области был введен режим опасности атаки беспилотников.