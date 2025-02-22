В Белгороде автомобиль «разорвало» после удара о бетонное укрытие

Водитель за рулем Toyota Crown попытался уйти от полицейских в Белгороде, но врезался в бетонное укрытие, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Белгородской области.

Инцидент произошел в районе 8 часов утра на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов. Водитель не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС, а попытался уехать от них.

В ходе погони водитель иномарки выехал на тротуар. Около дома № 37 по улице Щорса он не справился с управлением и врезался железобетонное укрытие. На место ЧП вызвали спасателей и скорую помощь. В результате аварии переднюю часть авто полностью смяло.

Водителем оказался 19-летний местный житель. Он обратился за помощью в медучреждение и потом был отпущен.

Ему провели медосвидетельствование. У молодого человека обнаружили алкоголь в крови.

В отношении водителя составили административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление машиной в нетрезвом виде, по части 1 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуарам.