В Батайске взорвалась палатка с шаурмой рядом с детским домом

В городе Батайске Ростовской области произошел мощный взрыв, уничтоживший палатку с шаурмой и несколько соседних строений, сообщает Telegram-канал Shot .

Инцидент случился около 2:00 ночи на улице Куйбышева, недалеко от парка имени Ленина. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газовых баллонов, используемых для приготовления пищи.

Очевидцы сообщают, что палатка «Дубай», где продавали шаурму, взлетела на воздух, после чего начался сильный пожар. Огонь полностью уничтожил пять объектов общепита. В 50 метрах от места происшествия расположен Батайский центр помощи детям, но информации о повреждениях здания или пострадавших воспитанниках пока нет.

На месте работают экстренные службы, уточняя обстоятельства случившегося. По последним данным, жертв и пострадавших не зафиксировано. Расследование причин взрыва продолжается.