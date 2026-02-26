В Башкирии случайный прохожий спас мужчину из горящей машины

Очевидец, который вызволил мужчину из горящей машины в Башкирии, поделился с RT деталями происшествия. Он оказался на месте совершенно случайно.

Как рассказал Ринат, он приехал на парковку для встречи с братом и увидел дым метров за 300 от той точки, в которой находился.

«Увидел пламя, следы, что он буксовал, стоял. И решил, что там кто-то есть», — рассказал он.

В итоге очевидец случившегося подошел к горящей машине и попытался открыть двери со стороны пассажира, однако там никого не было, после чего добрался до водительской. Он распахнул дверь и увидел мужчину, который сильно хрипел. Вероятно, наглотался дыма. Ринат, не задумываясь, вытащил человека из пылающего транспорта.

По его словам, внутри салона уже полыхала приборная панель, а колеса начали взрываться. Он отдавал себе отчет, что автомобиль способен взорваться, но не стал дожидаться прибытия экстренных служб.

Ринат добавил, что это не первый подобный случай в его жизни. В возрасте 17 лет он эвакуировал нескольких человек из горящего строения, потому что «разозлился на равнодушных зрителей» и сам ринулся в огонь.

Ранее сообщалось, что в Башкирии случайный прохожий достал человека из охваченного пламенем автомобиля до приезда пожарных расчетов.

